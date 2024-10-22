Польша решила закрыть генконсульство РФ в Познани

Он пояснил, что решение было принято после попытки поджога торгового центра во Вроцлаве. По словам Сикорского, за попыткой диверсии якобы стоит Россия.

«Поэтому я решил отозвать согласие на работу консульства... Пребывание его персонала на территории Польши будет признано нежелательным», - заключил министр.

Ранее Еврокомиссия обвинила Россию в якобы «беспрецедентном вмешательстве» в выборы президента Молдавии, а также в прошедший в стране референдум о европейской интеграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

