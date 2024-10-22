Польша решила закрыть генконсульство РФ в Познани
Генконсульство России в польском городе Познань будет закрыто. Об этом на брифинге заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Он пояснил, что решение было принято после попытки поджога торгового центра во Вроцлаве. По словам Сикорского, за попыткой диверсии якобы стоит Россия.
«Поэтому я решил отозвать согласие на работу консульства... Пребывание его персонала на территории Польши будет признано нежелательным», - заключил министр.
Ранее Еврокомиссия обвинила Россию в якобы «беспрецедентном вмешательстве» в выборы президента Молдавии, а также в прошедший в стране референдум о европейской интеграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru