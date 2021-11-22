Польша не намерена впускать мигрантов для высылки в страны их происхождения

Таким образом, дипломат опроверг появившиеся в СМИ сообщения об обратном. Яблоньский подчеркнул, что Польша будет организовывать высылку только тех мигрантов, которые попали в государство нелегально.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в организации кризиса на границе с Польшей с мигрантами. По его словам, Лукашенко делает это, чтобы таким образом отомстить странам ЕС за непризнание его законным главой государства после выборов 2020 года.

