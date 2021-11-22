Лукашенко предупредил поляков о последствиях их угроз Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил польских политиков о последствиях от их угроз в адрес страны, сообщает агентство БелТА.
Белорусский лидер назвал «западных коллег» «дикими», напомнив, что они, угрожали Белоруссии, в том числе, закрыть железнодорожный погранпереход в Кузнице в случае отсутствия стабилизации миграционного кризиса до 21 ноября. Он подчеркнул, что польские политики вправе делать, что пожелают, при этом он предупредил их о возможных проблемах во взаимодействии с Россией, Китаем и другими восточными странами.
«Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят», - высказался Лукашенко.
В Минске считают, что польское правительство «работает на обострение» отношений с Белоруссией.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о возможном закрытии границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса, пообещав ввести экономические санкции.
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