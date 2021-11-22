Лукашенко предупредил поляков о последствиях их угроз Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил польских политиков о последствиях от их угроз в адрес страны, сообщает агентство БелТА.

Белорусский лидер назвал «западных коллег» «дикими», напомнив, что они, угрожали Белоруссии, в том числе, закрыть железнодорожный погранпереход в Кузнице в случае отсутствия стабилизации миграционного кризиса до 21 ноября. Он подчеркнул, что польские политики вправе делать, что пожелают, при этом он предупредил их о возможных проблемах во взаимодействии с Россией, Китаем и другими восточными странами.