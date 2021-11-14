Польша инициирует созыв совета НАТО на фоне ситуации с мигрантами на границе

Польша совместно с Литвой и Латвией обсуждает возможность созыва Совета НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью агентству РАР.

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«Мы обсуждаем с Латвией и, в особенности, с Литвой, не запустить ли статью 4 НАТО», - отметил Моравецкий.

В соответствии со статьей 4 договора о НАТО, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности, предусматривается возможность созыва Совета НАТО.

Моравецкий напомнил, что 4-я статья договора предполагает консультации стран, когда под угрозу поставлены их «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзных государств».

«Кажется, это становится все более необходимым. Потому что уже недостаточно того, чтобы мы публично выражали свою озабоченность - теперь нужны уже конкретные шаги и участие всего альянса», - заявил премьер Польши.

Российский лидер Владимир Путин считает, что страны Европы, создав условия для притока мигрантов, сами спровоцировали кризис, возникший на границе Белоруссии и Польши. Об этом президент сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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