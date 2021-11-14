Путин отреагировал на обвинения России в причастности к миграционному кризису и назвал виновных
Российский лидер Владимир Путин считает, что страны Европы, создав условия для притока мигрантов, сами спровоцировали кризис, возникший на границе Белоруссии и Польши. Обэтом президент сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».
«Они сами в этом виноваты. Я сказал почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что Россия не имеет «абсолютно никакого отношения» к ситуации на белорусско-польской границе, а все обвинения в адрес Москвы назвал желанием «перевести проблемы с больной головы на здоровую».
«Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления», - посоветовал президент России.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала Россию ответственной за миграционный кризис, возникший на границе Польши и Белоруссии. Она призвала Москву воздействовать на Минск в статье для издания The Sunday Telegraph. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила Трасс, что у Лондона нет никакого права кого бы то ни было обвинять, пока Великобритания не ответит за свое вторжение в Ирак.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru