Парламент Чехии выступил против выдачи европейских виз россиянам
Влиятельные члены руководства обеих палат чешского парламента, в том числе, глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек и глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер, выступили против выдачи шенгенских виз российским гражданам, сообщает Чешское радио.
Они считают, что это должно быть сделано «в целях безопасности граждан стран ЕС». Как отметил Фишер, для россиян, которые нуждаются в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны Европейского союза с просьбой о проживании и международной охране.
Напомним, Португалия не поддерживает введение запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан России. Вопрос о возможном ограничении въезда для россиян рассмотрят на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Праге 30-31 августа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,1 млн+40 010 / сут.
Умерли
383 тыс.+69 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+24 222 / сут.
- Парламент Чехии выступил против выдачи европейских виз россиянам
- Взрыв машины унес жизнь дочери философа Александра Дугина
- Байдену не удалось выговорить фамилию доктора
- Погибшие в КЧР альпинисты не были зарегистрированы в МЧС
- Позирующий с базукой кандидат в премьеры Риши Сунак разозлил британцев
- Число погибших в автоаварии в Турции возросло до 19
- NASA: у побережья Флориды приводнился космический корабль Dragon
- Во Франции удивились изобилию в российских магазинах
- Польша пригрозила России 5 статьей устава НАТО при угрозе от «Кинжалов»
- СМИ: Фамилии Арестовича нет списке советников президента Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru