Парламент Чехии выступил против выдачи европейских виз россиянам

Они считают, что это должно быть сделано «в целях безопасности граждан стран ЕС». Как отметил Фишер, для россиян, которые нуждаются в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны Европейского союза с просьбой о проживании и международной охране.

Напомним, Португалия не поддерживает введение запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан России. Вопрос о возможном ограничении въезда для россиян рассмотрят на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Праге 30-31 августа.

