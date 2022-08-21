Парламент Чехии выступил против выдачи европейских виз россиянам

Влиятельные члены руководства обеих палат чешского парламента, в том числе, глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек и глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер, выступили против выдачи шенгенских виз российским гражданам, сообщает Чешское радио.

Глава МИД Литвы призвал аннулировать выданные россиянам шенгенские турвизы

Они считают, что это должно быть сделано «в целях безопасности граждан стран ЕС». Как отметил Фишер, для россиян, которые нуждаются в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны Европейского союза с просьбой о проживании и международной охране.

Напомним, Португалия не поддерживает введение запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан России. Вопрос о возможном ограничении въезда для россиян рассмотрят на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Праге 30-31 августа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссиянеВизыЕвросоюзЧехия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры