Польша начнет спецоперацию по защите границы с Белоруссией 1 августа
Новая специальная операция по защите границы Польши с Белоруссией «Безопасное Подляское» начнется 1 августа. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
Он отметил, что начнется новая миссия, будут завершены две операции – по охране границы и тренировочная. По словам министра, в миссии «Безопасное Подлясское» будут участвовать до 17 тысяч солдат.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что армия готова направить дополнительные средства и силы, если потребуется.
Ранее сообщалось, что НАТО сосредоточило на границе с Белоруссией 10 батальонных тактических групп. По словам начальника генерального штаба вооруженных сил республики Павла Муравейко, общая численность сил НАТО у границ Белоруссии составляет более 20 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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