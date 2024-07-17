Польша начнет спецоперацию по защите границы с Белоруссией 1 августа

Он отметил, что начнется новая миссия, будут завершены две операции – по охране границы и тренировочная. По словам министра, в миссии «Безопасное Подлясское» будут участвовать до 17 тысяч солдат.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что армия готова направить дополнительные средства и силы, если потребуется.

Ранее сообщалось, что НАТО сосредоточило на границе с Белоруссией 10 батальонных тактических групп. По словам начальника генерального штаба вооруженных сил республики Павла Муравейко, общая численность сил НАТО у границ Белоруссии составляет более 20 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

