МИД Польши: Варшава планирует создать второй учебный центр НАТО для ВСУ

Польша намерена создать на своей территории второй учебный центр НАТО для украинских военных. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM.

Сикорский: Польша готова обучать солдат ВСУ на своей территории

Он отметил, что этот вопрос польская делегация поднимет на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. Саммит пройдет с 9 по 11 июля.

По словам Сикорского, Польша будет добиваться укрепления восточного фланга НАТО.

Ранее сообщалось, что более двенадцати украинских граждан проходят обучение по пилотированию истребителей F-16 на территории США и Дании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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