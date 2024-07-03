МИД Польши: Варшава планирует создать второй учебный центр НАТО для ВСУ
Польша намерена создать на своей территории второй учебный центр НАТО для украинских военных. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM.
Он отметил, что этот вопрос польская делегация поднимет на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. Саммит пройдет с 9 по 11 июля.
По словам Сикорского, Польша будет добиваться укрепления восточного фланга НАТО.
Ранее сообщалось, что более двенадцати украинских граждан проходят обучение по пилотированию истребителей F-16 на территории США и Дании, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru