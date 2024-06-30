Генштаб Белоруссии заявил о 20 тысячах военных НАТО у границ республики
НАТО сосредоточило на границе с Белоруссией 10 батальонных тактических групп, заявил в эфире телеканала ОНТ начальник генерального штаба вооруженных сил республики Павел Муравейко.
По его словам, из 10 групп шесть - американские. Общая численность сил НАТО у границ Белоруссии составляет более 20 тысяч человек, уточнил Муравейко.
«Довольны ли мы таким соседством? Нас это беспокоит, напрягает», - отметил военный.
В мае 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти направят около $2,5 миллиарда на укрепление границы с Россией и Белоруссией, передает «Радиоточка НСН».
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