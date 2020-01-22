Полпреда-предшественника Чайки забрали в армию

Указом Владимира Путина генерал-лейтенант Матовников назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ, сообщает сайт Кремля.

Матовников занимал пост полпреда в СКФО с июня 2018 года, ранее он возглавлял Силы Специальных операций (ССО). В декабре 2017 года Путин вручил ему звезду Героя России.

Также сегодня бывший зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов был утвержден генпрокурором. Он заявил, что одной из главных своих задач видит ослабление коррупции во всей России, пишет «Свободная пресса».

