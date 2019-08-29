Для снятия санкций с Белоруссии ей нужно стать Украиной

«Для того чтобы сейчас санкции были полностью сняты нужны какие-то более весомые антироссийские шаги. Для этого нужно стать Украиной в очень короткий срок. А Лукашенко пока на это не готов», - прокомментировал планы Болтона на обсуждение санкционной политики в отношении Белоруссии Безпалько.

Российский политолог считает, что встреча представителя США и президента Белоруссии вызовет сдержанную или негативную реакцию в России, но в целом визит американского представителя в Беларусь не принесет каких-либо конкретных результатов, убежден российский политолог.

«От их встречи следует ожидать повышения уровня дипломатического и иного сотрудничества между США и Белоруссией. Естественно, это вызовет либо сдержанную, либо негативную реакцию у нас в Российской Федерации. Потому что в данном случае подобного рода сотрудничество означит либо разворот Белоруссии на Запад, либо начало этого пути. Конечно, больше можно будет сказать после этого визита. Но, думаю, конкретных каких-то результатов представлено не будет. Отделаются какими-то общими фразами – что Белоруссия движется по пути к цивилизованному миру, повышению уровня демократии и сотрудничества», - считает эксперт.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН объяснил, в чём выражается основное продвижение в отношениях Белоруссии и Евросоюза.

