«Полный беспредел»: Глава ФТС оценил запрет на ввоз в ЕС машин и шампуней
Запрет на въезд россиян в Евросоюз со своими автомобилями и личными вещами — «полный беспредел», однако Россия не может реально повлиять на решение европейцев. Об этом заявил врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, пишет РБК.
Ранее Еврокомиссия уточнила, что въезд в страны ЕС на зарегистрированных в РФ пассажирских автомобилях и ввоз смартфонов, ноутбуков, косметики и средств гигиены расценивается как запрещенный импорт. Также под запретом прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, полудрагоценные и драгоценные камни, изделия из кожи и меха, пишет Ura.ru.
Давыдов назвал действия европейской стороны глупостью и полным беспределом.
«Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», — подчеркнул врио главы ФТС.
Давыдов напомнил, что страны Евросоюза заморозили таможенное сотрудничество с РФ, в связи с этим действия ЕС «могут вызывать только сожаление и непонимание». Россия не может повлиять на них силами таможни. Врио главы ФТС выразил надежду, что РФ не пойдет на аналогичный «беспредел»: как отметил Давыдов, «мы цивилизованные люди в отличие от них».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru