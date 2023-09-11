«Полный беспредел»: Глава ФТС оценил запрет на ввоз в ЕС машин и шампуней

Ранее Еврокомиссия уточнила, что въезд в страны ЕС на зарегистрированных в РФ пассажирских автомобилях и ввоз смартфонов, ноутбуков, косметики и средств гигиены расценивается как запрещенный импорт. Также под запретом прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, полудрагоценные и драгоценные камни, изделия из кожи и меха, пишет Ura.ru.

Давыдов назвал действия европейской стороны глупостью и полным беспределом.

«Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», — подчеркнул врио главы ФТС.

Давыдов напомнил, что страны Евросоюза заморозили таможенное сотрудничество с РФ, в связи с этим действия ЕС «могут вызывать только сожаление и непонимание». Россия не может повлиять на них силами таможни. Врио главы ФТС выразил надежду, что РФ не пойдет на аналогичный «беспредел»: как отметил Давыдов, «мы цивилизованные люди в отличие от них».

