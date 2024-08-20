Полковника ВСУ Ярошевича внесли в РФ в список террористов и экстремистов
20 августа 202418:27
Командир Вооружённых сил Украины (ВСУ) Федор Ярошевич попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«Ярошевич Федор Сергеевич, 06.06.1964 г.р., с. Смородск Ровенской области УССР», - говорится в перечне.
В отношении лиц, попавших в данный перечень Росфинмониторинга, предусмотрено замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Ярошевича по обвинению в ракетном ударе по Краматорску, при котором погибли не менее 50 человек, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru