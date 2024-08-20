Полковника ВСУ Ярошевича внесли в РФ в список террористов и экстремистов

«Ярошевич Федор Сергеевич, 06.06.1964 г.р., с. Смородск Ровенской области УССР», - говорится в перечне.

В отношении лиц, попавших в данный перечень Росфинмониторинга, предусмотрено замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Ярошевича по обвинению в ракетном ударе по Краматорску, при котором погибли не менее 50 человек, сообщает RT.

