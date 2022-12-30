«Все для того, чтобы весной американские и европейские политики могли сказать: "Мы сделали все, что могли"», - сказал он.

Макгрегор отметил, что проводимая политика Вашингтона в отношении Киева является полнейшим безумием, потому что «у этого никогда не было шансов на успех». Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что США врали обо всем с самого начала.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA заявил, что поставки вооружений Украине странами альянса «быстро приведут к перемирию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

