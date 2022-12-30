Полковник США назвал передачу Patriot Украине жестом перед поражением ВСУ
Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot стала жестом, который поможет оправдать Соединенные Штаты в глазах украинцев после поражения армии. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.
«Все для того, чтобы весной американские и европейские политики могли сказать: "Мы сделали все, что могли"», - сказал он.
Макгрегор отметил, что проводимая политика Вашингтона в отношении Киева является полнейшим безумием, потому что «у этого никогда не было шансов на успех». Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что США врали обо всем с самого начала.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA заявил, что поставки вооружений Украине странами альянса «быстро приведут к перемирию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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