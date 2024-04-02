Полиция Эстонии предложила закрывать КПП на границе с РФ на ночь

Ведомство выступило с инициативой закрывать контрольно-пропускной пункт с 23:00 до 7:00. Меру предлагается ввести на неопределенный срок.

Департамент объяснил необходимость решения тем, что количество переходов границы в ночное время значительно уменьшилось, поэтому выделение средств на работу КПП в темное время суток нецелесообразно.

С 1 февраля пункт пропуска между Нарвой и Ивангородом закрыли для автомобилей. Пешеходы по-прежнему могут им пользоваться, передает «Радиоточка НСН».

