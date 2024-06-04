Песков: США для России сейчас являются враждебной страной

Представитель Кремля высказался об отказе властей США выпустить из страны бывшего разведчика Скотта Риттера. Отставной офицер планировал прибыть в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), однако не смог улететь из Соединенных Штатов: сотрудники таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт, пишет 360.ru. Риттер обвинил в произошедшем Госдепартамент, при этом ведомство не стало «комментировать статус паспорта частного гражданина США».

Как отметил Песков, для экс-сотрудников спецслужб могут действовать ограничения на выезд, особенно «во вражескую страну».

«Мы сейчас для них являемся вражеской страной — так же, как и они для нас», — заявил пресс-секретарь.

