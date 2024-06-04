Песков: США для России сейчас являются враждебной страной

США для России, как и РФ для Соединенных Штатов, сейчас являются враждебной страной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Экс-разведчик Скотт Риттер рассказал, что его не пустили на ПМЭФ по приказу Госдепа

Представитель Кремля высказался об отказе властей США выпустить из страны бывшего разведчика Скотта Риттера. Отставной офицер планировал прибыть в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), однако не смог улететь из Соединенных Штатов: сотрудники таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт, пишет 360.ru. Риттер обвинил в произошедшем Госдепартамент, при этом ведомство не стало «комментировать статус паспорта частного гражданина США».

Как отметил Песков, для экс-сотрудников спецслужб могут действовать ограничения на выезд, особенно «во вражескую страну».

«Мы сейчас для них являемся вражеской страной — так же, как и они для нас», — заявил пресс-секретарь.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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