Путин пообещал дополнительные поставки вакцин от коронавируса в ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии заявил, что в непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики уже поставлено порядка 90 тысяч доз вакцины от COVID-19.
Российский лидер отметил, что данный вопрос требует «внимательного к нему отношения» и пообещал поставить в ДНР и ЛНР дополнительный объём препарата.
Также в ходе Прямой линии Путин признался, что привился «Спутником V». По его словам, ранее его просили не говорить о его выборе, чтобы не создавать какой-то из вакцин конкурентных преимуществ.
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