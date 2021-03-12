Пушилин: ЛНР и ДНР не могут объединиться в одно государство

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не могут объединиться в единое государство, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью газете «Аргументы и факты».

«По Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно», — пояснил он.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», в свою очередь, обозначил главную ошибку Киева по вопросу Донбасса.

«Киев не может понять, что значительная часть граждан Украины не смирилась с тем, что произошло в 2014 году, с той политикой, которая проводилась и проводится при Порошенко, при Зеленском. Они вообще не понимают своих граждан, тем более тех, кто на сегодня уже стал гражданами Донецкой и Луганской народных республик. Киев совершенно не слышит людей, живущих на Донбассе. Украинские власти не считают их в принципе за людей», - отметил российский сенатор.

Цеков высказал мнение, что только прямые переговоры Киева с ДНР и ЛНР могут привести к разрешению конфликта.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН рассказал, как России следует реагировать на обострение ситуации в Донбассе и какие сценарии эскалации конфликта существуют.

