Политологи призвали заменить спортсменов в Госдуме бизнесменами
Социологические опросы показывают, что россияне крайне недовольны присутствием в Госдуме звёзд шоу-бизнеса и спорта — в обществе есть мнение, что в законотворчестве они некомпетентны, заявил директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
С ним согласен политолог Сергей Станкевич. «Звёздный набор» в Госдуме он назвал принижением парламента и его статуса.
«В постоянном присутствии в парламенте представителей звёздной сферы я не вижу какой-то серьёзной общественной пользы. Это повредит общественному престижу парламента в глазах граждан», - заявил он в эфире «Радио 1».
И Минченко, и Станкевич выступили за то, чтобы в Госдуме было шире представлено российское предпринимательство, в том числе самозанятые и участники профессиональных сообществ. Кроме того, по мнению Станкевича, в Госдуме не хватает опытных организаторов медицины и людей, понимающих высокую науку.
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