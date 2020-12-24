Политологи призвали заменить спортсменов в Госдуме бизнесменами

И Минченко, и Станкевич выступили за то, чтобы в Госдуме было шире представлено российское предпринимательство, в том числе самозанятые и участники профессиональных сообществ. Кроме того, по мнению Станкевича, в Госдуме не хватает опытных организаторов медицины и людей, понимающих высокую науку.

