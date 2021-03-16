Политологи оценили вероятность отставки российских губернаторов
Кремль может отправить шестерых губернаторов в отставку, сообщает ura.ru со ссылкой на экспертов холдинга «Минченко консалтинг».
Как ожидается, это произойдет в течение полугода. В «красную зону» попали Сергей Морозов (губернатор Ульяновской области), Вячеслав Битаров (Северная Осетия-Алания), Владимир Сипягин (Владимирская область), Олег Хорохордин (Алтай), Валентин Коновалов (Хакасия) и Шолбан Кара-оол (Тыва).
Морозова, Кара-оола и Битарова предстоящей осенью ждут новые выборы. Перемещение некоторых глава регионов в «красную зону» обусловлено штрафными баллами за уголовные дела в отношении региональных чиновников.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что выборы в Госдуму в 2021 году могут пройти досрочно.
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В эфире НСН он предположил, что лидер ЛДПР ищет способы сохранить внимание избирателей.
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