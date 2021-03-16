Политологи оценили вероятность отставки российских губернаторов

Морозова, Кара-оола и Битарова предстоящей осенью ждут новые выборы. Перемещение некоторых глава регионов в «красную зону» обусловлено штрафными баллами за уголовные дела в отношении региональных чиновников.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что выборы в Госдуму в 2021 году могут пройти досрочно.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В эфире НСН он предположил, что лидер ЛДПР ищет способы сохранить внимание избирателей.

