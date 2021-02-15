Спрогнозированы три возможных сценария выборов в Госдуму
Фонд «Петербургская политика» спрогнозировал три возможных сценария осенних выборов в Госдуму. По мнению экспертов, власти готовят страну к плану «Крепость» — с максимальным контролем над кампанией и получением «Единой Россией» (ЕР) конституционного большинства.
Однако негатив в обществе может привести к сценарию «Ветер перемен», при котором ЕР удержит простое большинство, а в Думу пройдет кто-то из малых партий.
Еще по одному сценарию ЕР потеряет большинство, однако такое развитие событий эксперты называют маловероятным, пишет «Коммерсант».
В исследовании отмечается, что именно третий сценарий устроил бы всех: оппозицию, которая будет довольна неудачей единороссов, и власть, которая сможет контролировать парламент через коалицию партии власти с более слабыми политическими объединениями. Об этом говорится в докладе «Выборы в новую и старую Госдуму. Динамика versus инерция: что страшнее».
Исследователи также выяснили, что россияне пока не проявляют большого интереса к предстоящим думским выборам.
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