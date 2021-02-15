Спрогнозированы три возможных сценария выборов в Госдуму

Фонд «Петербургская политика» спрогнозировал три возможных сценария осенних выборов в Госдуму. По мнению экспертов, власти готовят страну к плану «Крепость» — с максимальным контролем над кампанией и получением «Единой Россией» (ЕР) конституционного большинства.

Однако негатив в обществе может привести к сценарию «Ветер перемен», при котором ЕР удержит простое большинство, а в Думу пройдет кто-то из малых партий.