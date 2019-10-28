Захарова ответила на угрозы «Азова»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на ультиматум партии «Национального корпуса», созданной на базе батальона «Азов», заявила, что именно они ответственны за блокировку реализации Минских соглашений. Об этом в понедельник сообщает Ura.ru.

«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил», — отметила Захарова в публикации на своей странице в Facebook.