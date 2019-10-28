Захарова ответила на угрозы «Азова»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на ультиматум партии «Национального корпуса», созданной на базе батальона «Азов», заявила, что именно они ответственны за блокировку реализации Минских соглашений. Об этом в понедельник сообщает Ura.ru.
«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил», — отметила Захарова в публикации на своей странице в Facebook.
Представитель МИД подчеркнула, что Россия неоднократно «объясняла» странам Запада, что именно националисты препятствуют достижения соглашения по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, однако «главы стран НАТО и ЕС, индивидуально и коллективно винили Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений».
Напомним, что ранее лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что в случае, если Зеленский попытается вывести украинских солдат из населенного пункта Золотое согласно требованиям Минских соглашений, националисты готовы направить в Донбасс 10 тысяч бойцов.
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