Янукович на Украине - политический удар по Зеленскому
Украинский политолог Вадим Карасев в эфире НСН рассказал, стоит ли ждать бывшему президенту Украины Виктору Януковичу помилования со стороны нового главы государства Владимира Зеленского.
Бывший президент Украины Виктор Янукович хотел бы вернуться на родину после прихода к власти избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк. По его словам, экс-президент будет добиваться снятия всех обвинений, выдвинутых против него на Украине. Он также обжалует уже вынесенный приговор. Адвокат отметил, что Янукович сейчас находится в России вынужденно, а обвинения против него носят не правовой, а политический характер.
Украинский политолог Вадим Карасев в эфире НСН заявил, что бывший президент выбрал не самое удачное время для обращения к новому главе государства. По его словам, надеяться на обжалование приговора Янукович сможет только тогда, когда украинский суд станет менее политизированным.
«Я думаю сегодня Зеленскому не до дела Януковича. Ему нужно решать более сложные и более серьезные задачи. Намерение Януковича понятно. Он хочет использовать открывшееся окно возможности для своей политической реабилитации. Может ли он надеяться на новый судебный процесс и на беспристрастность суда? Если суды будут двигаться в сторону президента и президентской власти, которая меньше будет вмешиваться в судебные процессы и политизировать те или иные уголовные дела, тогда, может быть, будет еще один судебный процесс без политической составляющей. Тогда уже беспристрастные факты, данные, доказательства будут играть решающую роль, а не политический заказ», - пояснил он.
По словам политолога, возвращение Януковича на Украину сейчас будет неуместным, а также может носить провокационный характер.
«Пока еще общество разгоряченное после выборов. Его приезд будет восприниматься, как реванш регионалов. Победу Зеленского на президентских выборах будут интерпретировать, как реванш “Партии регионов”, Януковича и предыдущего режима. Вряд ли тут стоит надеяться на не политизированность возвращения и нового судебного процесса», - рассказал эксперт.
Кроме того, Карасев заявил, что непринятие поздравлений бывшего президента со стороны Зеленского и его команды – абсолютно верное решение, которое позволило избежать дискредитации нового главы государства.
«Отвергли правильно, потому что это было неуместно. Во-первых, нужно паузу держать. Во-вторых, в поздравлениях Януковича Зеленский не нуждается. В-третьих, понятно, что подобного рода заявления и поздравления Зеленского со стороны “Партии регионов” и беглого президента как-то дискредитируют победу Зеленского. Зачем это надо новому президенту и его команде?», - объяснил он.
Ранее адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк рассказал в эфире НСН, как может измениться судьба Виктора Януковича после смены власти.
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