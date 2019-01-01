Янукович на Украине - политический удар по Зеленскому

Бывший президент Украины Виктор Янукович хотел бы вернуться на родину после прихода к власти избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк. По его словам, экс-президент будет добиваться снятия всех обвинений, выдвинутых против него на Украине. Он также обжалует уже вынесенный приговор. Адвокат отметил, что Янукович сейчас находится в России вынужденно, а обвинения против него носят не правовой, а политический характер.

Украинский политолог Вадим Карасев в эфире НСН заявил, что бывший президент выбрал не самое удачное время для обращения к новому главе государства. По его словам, надеяться на обжалование приговора Янукович сможет только тогда, когда украинский суд станет менее политизированным.

«Я думаю сегодня Зеленскому не до дела Януковича. Ему нужно решать более сложные и более серьезные задачи. Намерение Януковича понятно. Он хочет использовать открывшееся окно возможности для своей политической реабилитации. Может ли он надеяться на новый судебный процесс и на беспристрастность суда? Если суды будут двигаться в сторону президента и президентской власти, которая меньше будет вмешиваться в судебные процессы и политизировать те или иные уголовные дела, тогда, может быть, будет еще один судебный процесс без политической составляющей. Тогда уже беспристрастные факты, данные, доказательства будут играть решающую роль, а не политический заказ», - пояснил он.