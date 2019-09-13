Кремль оценил призыв Зеленского сохранять антироссийские санкции

Как напоминает РИА ФАН, ранее сегодня, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия», заявил, что ограничительные меры в отношении Москвы должны действовать до тех пор, «пока не будет мира».

Кстати, многие европейские политики уже начали высказываться за нормализацию отношений с Москвой и отмену антироссийских санкций. Например, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на встрече в Риме пообещал Владимиру Путину положить конец «абсурдным антироссийским санкциям».

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда Евросоюз и США ввели ограничительные меры в отношении Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине.

