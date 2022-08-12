Политолог заявила, что Европа не будет закрывать въезд для россиян

По её словам, подобные призывы - лишь одно из проявлений общей тенденции на культуру отмены, очередной шаг после попыток отмены русских классиков, отказа от обслуживания россиян в определённых магазинах и отчисления российских студентов из европейских университетов.

Она отметила, что решение Эстонии запретить въезд в страну гражданам РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, выглядит бессмысленным, однако этот абсурдный запрет поддержат далеко не все.

«Безусловно, часть Евросоюза — например, Германия, Франция или Бельгия — никогда не пойдёт на этот шаг. Они прекрасно понимают, какие последствия потом их ждут... эту черту они переступать не намерены и будут делать всё, чтобы подобные заявления остались на уровне слов», — заключила Елисеева.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, сообщает RT.

