Политолог заявила, что Европа не будет закрывать въезд для россиян
Политолог Наталья Елисеева заявила, что запрет на выдачу шенгенских виз некоторыми странами Евросоюза может быть введён с целью показать России своё пренебрежительное отношение, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, подобные призывы - лишь одно из проявлений общей тенденции на культуру отмены, очередной шаг после попыток отмены русских классиков, отказа от обслуживания россиян в определённых магазинах и отчисления российских студентов из европейских университетов.
Она отметила, что решение Эстонии запретить въезд в страну гражданам РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, выглядит бессмысленным, однако этот абсурдный запрет поддержат далеко не все.
«Безусловно, часть Евросоюза — например, Германия, Франция или Бельгия — никогда не пойдёт на этот шаг. Они прекрасно понимают, какие последствия потом их ждут... эту черту они переступать не намерены и будут делать всё, чтобы подобные заявления остались на уровне слов», — заключила Елисеева.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, сообщает RT.
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