Политолог заявил, что выезд Порошенко с Украины не является побегом

По его мнению, в отношении бывшего украинского лидера не ведётся никакого преследования и поэтому не стоит воспринимать его выезд, как побег - он может быть «условным оппозиционером», который необходим киевским властям.

«Учитывая характер деятельности Порошенко и его партии, мне кажется, он выполняет одну и ту же задачу для одних и те же генеральных заказчиков, что и действующий президент (Владимир Зеленский - прим. НСН)», - отметил эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что намерен выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии в Роттердаме, однако дважды его останавливали на границе с Польшей. Позже депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар сообщила, что экс-президент Украины всё же смог покинуть страну.