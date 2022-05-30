Политолог заявил, что выезд Порошенко с Украины не является побегом

Политолог Александр Асафов заявил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко выехал из страны c идеологически обоснованными гастролями, сообщает NEWS.ru.

Экс-президент Украины Порошенко попросил Зеленского выпустить его из страны

По его мнению, в отношении бывшего украинского лидера не ведётся никакого преследования и поэтому не стоит воспринимать его выезд, как побег - он может быть «условным оппозиционером», который необходим киевским властям.

«Учитывая характер деятельности Порошенко и его партии, мне кажется, он выполняет одну и ту же задачу для одних и те же генеральных заказчиков, что и действующий президент (Владимир Зеленский - прим. НСН)», - отметил эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что намерен выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии в Роттердаме, однако дважды его останавливали на границе с Польшей. Позже депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар сообщила, что экс-президент Украины всё же смог покинуть страну.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентУкраинаПётр Порошенко
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