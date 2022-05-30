Депутат Сюмар: Порошенко смог выехать из Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко смог выехать из страны. Об этом сообщила в соцсетях депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.
Ранее бывший глава государства дважды пытался выехать из Украины на конгресс и саммит Европейской народной партии в Роттердаме, однако Порошенко останавливали на границе с Польшей. Политику пришлось обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить выезд, пишет РИА ФАН.
«Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии», — написала Сюмар.
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