Депутат Сюмар: Порошенко смог выехать из Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко смог выехать из страны. Об этом сообщила в соцсетях депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

Экс-президент Украины Порошенко попросил Зеленского выпустить его из страны

Ранее бывший глава государства дважды пытался выехать из Украины на конгресс и саммит Европейской народной партии в Роттердаме, однако Порошенко останавливали на границе с Польшей. Политику пришлось обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить выезд, пишет РИА ФАН.

«Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии», — написала Сюмар.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПётр Порошенко
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