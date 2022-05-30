Экс-президент Украины Порошенко попросил Зеленского выпустить его из страны
Бывший президент Украины Петр Порошенко написал в своем Telegram-канале обращение к действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны.
По его словам, он хочет выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии в Роттердаме. Экс-президент Украины также отметил, что у него есть официальное приглашение и командировка, которая была подписана председателем Верховной рады.
Два дня назад Порошенко уже дважды попытался покинуть Украину, выехав в Польшу через пограничный пункт «Рава-Русская», но был остановлен патрулем.
На Украине Петр Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В связи с этим ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В январе 2022 года Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента под личное обязательство, поручив ему сдать паспорта для выезда за границу и не покидать пределы Киева и области без разрешения следствия.
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