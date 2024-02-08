«Как говорил Ленин»: ЦИК лишил Надеждина места рядом с Путиным
У Надеждина нет шансов добиться регистрации своей кандидатуры в президенты через Верховный суд, отметил в эфире НСН Константин Калачев.
Выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин действительно мог занять второе место на выборах президента России, об этом свидетельствуют данные многих соцопросов, заявил политолог Константин Калачев в разговоре с НСН.
8 февраля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение отказать в регистрации кандидата в президенты России Бориса Надеждина. Член ЦИК Андрей Шутов объяснил: больше всего голосов политик потерял при проверке из-за недостоверных данных о сборщиках подписей. Надеждин заявил о поддержке «десятков миллионов» россиян и объявил, что он якобы на втором месте в РФ по данным соцопросов. Он также выразил готовность опротестовывать недопуск на выборы в Верховном суде.
«Надеждин абсолютно точно, по всем опросам, мог бы претендовать на второе место. Об этом свидетельствуют и Russian Field (исследовательская группа - ред. НСН), и опросы Обухова (Сергей, секретарь ЦК КПРФ - ред. НСН), и даже, по-моему, ВЦИОМ. У Надеждина были попытки, не нарушая законодательство, заявить себя, как кандидата, который готов на скорейшее заключение мира. У Надеждина нет ошибок, он все сделал правильно. Вопрос в том, как он будет действовать дальше. Думаю, что он заработает политический и финансовый капитал. То есть, с долгами из выборов он не выйдет, совершенно точно выйдет с приобретениями. При этом у него нет шансов добиться регистрации через Верховный суд», - сказал Калачев.
К слову, 31 января глава ВЦИОМ Владимир Федоров утверждал, что официального списка кандидатов нет, поэтому свои замеры служба не опубликует: результат очень сильно меняется в зависимости от списка кандидатов.
Калачев напомнил о жестких требованиях к подписям в ЦИК. Однако, по его мнению, решение об отказе Надеждину в регистрации кандидатом в президенты было политически мотивированным.
«Как говорил Владимир Ленин: «Формально правильно, а по сути издевательство». Действительно, требования к подписям жесткие, пройти этот фильтр может не каждый. Но очевидно совершенно, что решение политически мотивированное. Формальное основание есть, а де-юре все правильно», - резюмировал собеседник НСН.
Кандидатом в президенты Надеждина выдвинула партия «Гражданская инициатива» в декабре 2023 года. Всего политик сдал в ЦИК 105 тысяч подписей. Для отказа в регистрации в сданных претендентом подписных листах должно быть не более 5% брака. Центральная избирательная комиссия признала достоверными 95 587 подписей.
ЦИК вместе с Надеждиным отсеял и коммуниста Сергея Малинковича по тем же основаниям: слишком высокий процент подписей, признанных недействительными. Надеждин жаловался, что процедуры сбора подписей написаны так, что «невозможно их соблюсти», и просил отложить решение до 10 февраля. Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 8 февраля оппонировала Надеждину, взывая к его политическому опыту и подчеркивая, что правила для всех кандидатов одинаковы.
Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Кандидатами зарегистрированы действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, член КПРФ и председатель комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, передает «Радиоточка НСН».
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