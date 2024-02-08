«Как говорил Ленин»: ЦИК лишил Надеждина места рядом с Путиным

Выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин действительно мог занять второе место на выборах президента России, об этом свидетельствуют данные многих соцопросов, заявил политолог Константин Калачев в разговоре с НСН.

8 февраля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение отказать в регистрации кандидата в президенты России Бориса Надеждина. Член ЦИК Андрей Шутов объяснил: больше всего голосов политик потерял при проверке из-за недостоверных данных о сборщиках подписей. Надеждин заявил о поддержке «десятков миллионов» россиян и объявил, что он якобы на втором месте в РФ по данным соцопросов. Он также выразил готовность опротестовывать недопуск на выборы в Верховном суде.