«Правила для всех»: Песков об отказе ЦИК регистрировать Надеждина кандидатом

Комментируя отказ ЦИК в регистрации Бориса Надеждина («Гражданская инициатива») кандидатом в президенты России, он указал, что необходимые для этого условия политик не выполнил.

«Здесь нечего комментировать... По сообщениям ЦИК Надеждин не выполнил условия... большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей», - заключил представитель Кремля.

Ранее Надеждин назвал ожидаемым решение ЦИК об отказе ему в регистрации на выборах и заявил о намерении обжаловать его в суде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

