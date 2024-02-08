«Правила для всех»: Песков об отказе ЦИК регистрировать Надеждина кандидатом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ следует правилам, установленным для всех, сообщает РИА Новости.
Комментируя отказ ЦИК в регистрации Бориса Надеждина («Гражданская инициатива») кандидатом в президенты России, он указал, что необходимые для этого условия политик не выполнил.
«Здесь нечего комментировать... По сообщениям ЦИК Надеждин не выполнил условия... большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей», - заключил представитель Кремля.
Ранее Надеждин назвал ожидаемым решение ЦИК об отказе ему в регистрации на выборах и заявил о намерении обжаловать его в суде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Топ-лотом торгов Christie’s в Лондоне станет картина Магритта «Близкий друг»
- СМИ: В Аргентине предложили признать аборт преступлением
- Нидерланды заморозили активы России на более 660 миллионов евро
- Жена Панкратова-Черного опровергла слухи о госпитализации актера
- Памфилова: В бюллетенях на выборах президента РФ будет четыре кандидата
- Песков предупредил ФРГ о последствиях в случае национализации активов «Роснефти»
- «Напишет хиты!»: Критик Бабичев объяснил роль Жукова в «Новой Фабрике звезд»
- «Правила для всех»: Песков об отказе ЦИК регистрировать Надеждина кандидатом
- S7 запустила регулярное авиасообщение между Новосибирском и Баку
- Менеджеры «Яндекса» получат 35% компании и станут ее крупнейшими совладельцами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru