«Правила для всех»: Песков об отказе ЦИК регистрировать Надеждина кандидатом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ следует правилам, установленным для всех, сообщает РИА Новости.

ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России

Комментируя отказ ЦИК в регистрации Бориса Надеждина («Гражданская инициатива») кандидатом в президенты России, он указал, что необходимые для этого условия политик не выполнил.

«Здесь нечего комментировать... По сообщениям ЦИК Надеждин не выполнил условия... большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей», - заключил представитель Кремля.

Ранее Надеждин назвал ожидаемым решение ЦИК об отказе ему в регистрации на выборах и заявил о намерении обжаловать его в суде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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