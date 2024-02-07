Надеждин нашел «фантастический косяк» в работе своего штаба

По словам Надеждина, в папке с подписями москвичей отсутствовал лист с данными сборщиков. Сотрудники штаба политика заявили, что проверили все папки, но не нашли новый документ. «То есть, видимо, мы их сюда не привезли? Мы их ищем, но косяк просто фантастический», — возмутился кандидат в президенты.

Ранее ЦИК России нашел в подписях Надеждина 15,348% брака.

