Надеждин нашел «фантастический косяк» в работе своего штаба

Кандидат на пост президента России Борис Надеждин заявил о «фантастическом косяке», который обнаружился в работе его штаба при подготовке документов для регистрации в качестве кандидата, сообщил телеканал РЕН ТВ.

В ЦИК сообщили, что в подписных листах Малинковича и Надеждина есть ошибки

По словам Надеждина, в папке с подписями москвичей отсутствовал лист с данными сборщиков. Сотрудники штаба политика заявили, что проверили все папки, но не нашли новый документ. «То есть, видимо, мы их сюда не привезли? Мы их ищем, но косяк просто фантастический», — возмутился кандидат в президенты.

Ранее ЦИК России нашел в подписях Надеждина 15,348% брака.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииКандидаты

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