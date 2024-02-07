Надеждин нашел «фантастический косяк» в работе своего штаба
Кандидат на пост президента России Борис Надеждин заявил о «фантастическом косяке», который обнаружился в работе его штаба при подготовке документов для регистрации в качестве кандидата, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По словам Надеждина, в папке с подписями москвичей отсутствовал лист с данными сборщиков. Сотрудники штаба политика заявили, что проверили все папки, но не нашли новый документ. «То есть, видимо, мы их сюда не привезли? Мы их ищем, но косяк просто фантастический», — возмутился кандидат в президенты.
Ранее ЦИК России нашел в подписях Надеждина 15,348% брака.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru