Южная Осетия объявила о закрытии границы с Грузией

Таким образом, начиная с понедельника, границу между Южной Осетией и Грузией нельзя будет пересечь. Функицонирование КПП "Раздахан" [в Ленигорского района и КПП "Синагур" Дзауского района временно приостановлено.

Отмечается, что граница будет вновь открыта после спада напряженность обстановки.

Ранее МИД РФ укорили Грузию в обострении ситуации на границе с Южной Осетией.



