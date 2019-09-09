Южная Осетия объявила о закрытии границы с Грузией

9 сентября23:22

Южная Осетия объявила о закрытии границы в Грузией в связи с нестабильной ситуацией в приграничной зоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет госбезопасности Южной Осетии.

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Таким образом, начиная с понедельника, границу между Южной Осетией и Грузией нельзя будет пересечь. Функицонирование КПП "Раздахан" [в Ленигорского района и КПП "Синагур" Дзауского района временно приостановлено.

Отмечается, что граница будет вновь открыта после спада напряженность обстановки.

Ранее МИД РФ укорили Грузию в обострении ситуации на границе с Южной Осетией.


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ФОТО: РИА Новости
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