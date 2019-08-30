В МИД РФ укорили Грузию в обострении ситуации на границе с Южной Осетией

Российский МИД выразил обеспокоенность эскалацией напряженности на границе Южной Осетии и Грузии с связи со строительством поста грузинской полиции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает МИД, эскалация ситуации вызвана многочисленными отказами Тбилиси на предложения Цхинвала о переговорах по делимитации и демаркации границы. Кроме того, в российском ведомстве подчеркнули, что Тбилиси на протяжении нескольких месяцев намеренно создавал напряженность провокационными акциями.

В МИДе призвали обе стороны к сдержанности и конструктивному диалогу, в частности в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.



