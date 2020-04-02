Одни разговоры. Политолог о единой валюте России и Белоруссии

«Реальных оснований для введения единой валюты нет. позволяет уже давно. Не позволяет политика. Создать систему, связанную единой валютой, можно будет, только если будут реализованы те элементы политической интеграции, которые были заложены в Союзном договоре. Этого так и не было сделано. Эмиссионный центр валюты двух союзных государств должен быть наднациональным органом.

Если эмиссионным центром будет Банк России, то от суверенитета Белоруссии в экономическом плане ничего не останется. А следовательно, и в политическом плане. А если, как предлагал в свое время Лукашенко, будет два эмиссионных центра, то такого не бывает. У одной валюты не бывает двух эмиссионных центров. Невозможно будет контролировать эмиссию денег. Пока Лукашенко категорически возражает против введения элементов политической интеграции, это будут одни разговоры», - сказал эксперт.

Напомним, в январе в Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией. Предполагается, что она появится не ранее 2030 года.

