Действия Лукашенко в Белоруссии назвали геноцидом

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая в эфире НСН назвала происходящие в Белоруссии события геноцидом и поддержала инициативу привлечь его к Гаагскому трибуналу.

«С моей точки зрении – подача иска против Лукашенко в Гаагский суд – это единственное, чем располагают западные политики, чтобы выразить свое отношение к тому, что делает Лукашенко», - сказала она. По ее словам, пока санкции наложить не получается, переговоры с диктатором невозможны, а потому остается призывать его к ответственности юридическим путем.

«Я как специалист и человек поддерживаю эту инициативу и считаю, что та информация, что попадает в СМИ, уже может быть достаточным основанием для того, чтобы понять, что Лукашенко ведет политику геноцида по отношению к своему собственному народу. Международное сообщество, особенно европейское, не должно закрывать глаза на акты насилия властей», - заявила она.

Было бы неплохо, если бы Лукашенко действительно был привлечен к суду за попрание прав белорусского народа, добавила Шумицкая.

Надежды Екатерины Шумицкой в свою очередь несколько охладил член Международного союза юристов Валерий Ванин, который в эфире НСН напомнил, что Белоруссия не признает на своей территории юрисдикцию Гаагского трибунала и нет особых шансов, что признает в ближайшее время. Потому правовой основы для признания решений этого суда в Белоруссии просто нет.

