Политолог: В Москве из калмыков знают только Тарбаева
Директор Института региональных проблем в эфире НСН заявил, что назначение бывшего КВНщика представителем Калмыкии при президенте РФ не завязано с Украиной.
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков назначил своим постоянным представителем при президенте России экс-капитана команды КВН «Сборная РУДН» и продюсера промоутерской компании Fight Nights Global Сангаджи Тарбаева. Хасиков уверен, что Тарбаев сделает все возможное для развития калмыцкого землячества в Москве, о чем написал в своем Instagram.
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН отметил, что выбор главы республики неудивителен, так как представителя в Москве должны знать все.
«Калмыкия достаточно отдаленный регион России, и калмыков, которых очень хорошо знает Москва, не так много. Я имею ввиду живых, потому что есть классики, великие люди прошлого. А постоянного представителя, обычно, должны хорошо знать, поэтому взяли человека с экрана [телевизора]. Когда он входит в высокий кабинет, люди не должны спрашивать «кто это», ведь он является толкачом, лоббистом [интересов региона]», - сказал Журавлев.
Он также напомнил, что это не первый случай, когда медийное лицо представляет политические интересы. Например, атташе по культуре посольства Грузии в России долгое время был известный грузинский актер Мамука Кикалейшвили, «потому что он снимался в российских фильмах и был хорошо известен, это и помогало в его деятельности».
Отметим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса также бывшего КВНщика, креативного продюсера студии «Квартал 95» Сергея Сивохо.
Политолог при этом отметил, что калмыкский глава не ориентировался на Зеленского в своем решении.
«Здесь нет взаимосвязи с Зеленским, так как наши руководители регионов бояться походить на украинского президента. Если глава региона начнет намекать на Украину, то он перестанет быть главой региона. Это уже острая политика», - пояснил Дмитрий Журавлев.
Ранее эксперты компании «Минченко консалтинг» спрогнозировали отставки 11 губернаторов в преддверии выборов 2020 года. Журавлев в эфире НСН отметил, что в России редко можно утверждать, что подобные вещи воплотятся в жизни — слишком велика вероятность, что всё пойдёт в разрез с логикой и здравым смыслом.
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