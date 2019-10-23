Политолог: В Москве из калмыков знают только Тарбаева

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков назначил своим постоянным представителем при президенте России экс-капитана команды КВН «Сборная РУДН» и продюсера промоутерской компании Fight Nights Global Сангаджи Тарбаева. Хасиков уверен, что Тарбаев сделает все возможное для развития калмыцкого землячества в Москве, о чем написал в своем Instagram.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН отметил, что выбор главы республики неудивителен, так как представителя в Москве должны знать все.

«Калмыкия достаточно отдаленный регион России, и калмыков, которых очень хорошо знает Москва, не так много. Я имею ввиду живых, потому что есть классики, великие люди прошлого. А постоянного представителя, обычно, должны хорошо знать, поэтому взяли человека с экрана [телевизора]. Когда он входит в высокий кабинет, люди не должны спрашивать «кто это», ведь он является толкачом, лоббистом [интересов региона]», - сказал Журавлев.