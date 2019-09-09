Собянин рассказал о нешуточных страстях на выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие 8 сентября выборы в Мосгордуму самыми эмоциональными и «реально конкурентными» за последнее время.

«Прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю», — написал Собянин в своём Twitter.

Градоначальник отметил, что в каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов и «страсти были нешуточные», передает RT.

В результате, как отметил мэр, дума стала более разноплановой, что должно пойти на пользу городскому парламенту.

«Помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедливая Россия», — цитирует Ura.ru Собянина.

Явка на выборы Мосгордумы составила в среднем почти 22%.

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