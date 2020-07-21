Политолог: в Белоруссии нет условий для независимых СМИ

«Белорусские власти в принципе враждебно относятся к негосударственной прессе. Все случаи брутального задержания относятся к тем ситуациям, когда под раздачу попадали журналисты именно независимых СМИ. Александр Лукашенко всегда повторяет, что он делает ставку на государственную прессу, поэтому государственные журналисты всегда находятся в привилегированном положении. Каждый год на поддержку государственного телевидения выделяются достаточно большие, по белорусским меркам, средства. И во время нынешней избирательной кампании государственные СМИ, по сути, стали орудием черного пиара против тех конкурентов Лукашенко, которые представляют для него опасность», – сказал он.

Класковский привел в пример политика Виктора Бабарико, который «мало того, что он посажен сейчас в следственный изолятор КГБ и против него заведено уголовное дело, так его еще и «полощут» постоянно с экранов государственного телевидения, изображая преступником». По мнению политолога, независимая пресса выполняет другую функцию, старается рассказать о политической альтернативе, митингах, протестах, что и вызывает раздражение у властей.

«Тем более, во время нынешней кампании, так как был замечен рост уличной активности, журналистов обвинили в организации массовых акций. Хотя понятно, что это не так. Журналисты просто делают свое дело, но власти так хотят погасить волну протестов со стороны граждан. Так что правительство Белоруссии по-своему действует логично и методично, но в непростых условиях приходится работать журналистам независимых СМИ. В частности, во время протестов всегда наблюдаются перебои с интернетом, есть мнение, что это неслучайно. Журналисты пытаются защищать свои права, как могут, но, к сожалению, это как горох о стену», - подчеркнул Класковский.

Ранее Класковский в эфире НСН высказал мнение, что Лукашенко предлагает обществу пропагандистские тезисы о неких угрозах, потому что боится потерять власть.

