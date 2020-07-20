«Удержать кресло всеми способами». Политолог о тактике Лукашенко
Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» в эфире НСН объяснил, что желание Александра Лукашенко обвинить оппозицию в насильственном свержении строя основано на страхе потерять власть.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть. Он объяснил, что протесты в ходе кампании по выборам главы государства напоминают ему ситуацию 2010 года, когда протестующие попытались ворваться в дом правительства. «Вариант свержения существующего правительства или расшатать обстановку остается по-прежнему актуальным», — добавил Лукашенко.
Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН высказал мнение, что Лукашенко предлагает обществу пропагандистские тезисы о неких угрозах, потому что боится потерять власть.
«То, что уже не единожды заявлял Александр Лукашенко, что какие-то силы готовят насильственное свержение власти, это, на мой взгляд, пропагандистский тезис. И более того, муссируется мысль о какой-то внешней угрозе, причем прозрачные намеки идут на Россию. Считаю, это искусственный тезис. Многие недемократичные режимы в каких-то критических для властной верхушки ситуациях используют этот тезис внешней угрозы, тезис насильственного свержения строя для того, чтобы банальное желание удержать кресло выглядело более благородно. Тогда лидер предстает уже человеком, не который хочет сохранить свою власть любой ценой, а мудрым лидером, который в этой ситуации страшных угроз может спасти мир и стабильность в стране», - отметил он.
Собеседник НСН рассказал, что белорусские граждане активно включились в предвыборную кампанию, что изумило политологов и наблюдателей.
«Если же говорить о белорусской оппозиции, она достаточно маргинализована, в начале предвыборной кампании казалось, что она будет тусклой и вялой, потому что лидеры старой оппозиции говорили, что в условиях пандемии невозможно даже собрать 100 тысяч подписей для выдвижения альтернативного кандидата. Но потом появились новые фигуры, представители истеблишмента, такие, как Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Эти люди вызвали тот феномен, который обозреватели назвали подписной революцией – были очереди среди желающих подписаться за этих альтернативных кандидатов. Причем стояли в очередях новые люди. Не активисты оппозиции, а представители других слоев населения. Так что говорить, что это какая-то пятая колонна хочет перевернуть стабильность в Белоруссии, абсолютно неверно. Было видно, что эти люди раньше не интересовались политикой, но эта кампания разбудила их политическую активность. Причем ни Бабарико, ни Цепкало подчеркнуто не звали людей на улицу, они говорили, что белорусы сами должны решать, как себя вести в этой кампании», - отметил он.
Президентские выборы намечены в Белоруссии на 9 августа, сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа включительно. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. При этом ЦИК отказал в регистрации двум претендентам – Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, однако политики и их сторонники оспорили решения ЦИК в Верховном суде. Проходящая кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также акциями протеста.
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