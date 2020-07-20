«Удержать кресло всеми способами». Политолог о тактике Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть. Он объяснил, что протесты в ходе кампании по выборам главы государства напоминают ему ситуацию 2010 года, когда протестующие попытались ворваться в дом правительства. «Вариант свержения существующего правительства или расшатать обстановку остается по-прежнему актуальным», — добавил Лукашенко.

Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН высказал мнение, что Лукашенко предлагает обществу пропагандистские тезисы о неких угрозах, потому что боится потерять власть.

«То, что уже не единожды заявлял Александр Лукашенко, что какие-то силы готовят насильственное свержение власти, это, на мой взгляд, пропагандистский тезис. И более того, муссируется мысль о какой-то внешней угрозе, причем прозрачные намеки идут на Россию. Считаю, это искусственный тезис. Многие недемократичные режимы в каких-то критических для властной верхушки ситуациях используют этот тезис внешней угрозы, тезис насильственного свержения строя для того, чтобы банальное желание удержать кресло выглядело более благородно. Тогда лидер предстает уже человеком, не который хочет сохранить свою власть любой ценой, а мудрым лидером, который в этой ситуации страшных угроз может спасти мир и стабильность в стране», - отметил он.