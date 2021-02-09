Истерика или импровизация? Флешмоб с фонариками проверили на интеллект

Российские политологи и журналисты в эфире НСН оценили новую акцию оппозиции в поддержку Навального.

Леонид Волков, соратник оппозиционного политика Алексея Навального, осужденного на 3,5 года колонии, анонсировал новую протестную акцию 14 февраля. Он предложил всем оппонентам действующей власти вечером 14 февраля выйти к себе во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его высоко вверх и несколько минут постоять. Волков выразил уверенность, что на акции не будет «никакого ОМОНа, никакого страха».

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН скептически высказался в отношении Волкова и его акции.

«Светите дома под одеялом». Фонарики в поддержку Навального будут задерживать
«Я с деятельностью Леонида Волкова знаком достаточно давно, еще когда он был в Екатеринбурге. Когда-то я считал его очень неглупым человеком. С тех пор мои мнения о его интеллектуальных способностях становятся более сдержанными. Сейчас произошел очередной этап в коррекции моего мнения об интеллектуальных способностях Леонида Волкова», - сказал Минченко.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале высказал мнение, что для сторонников Навального сейчас главное не выпадать из информационной повестки.

«Судя по последним заявлениям Волкова, у штаба протеста начался период импровизаций. Полурегулируемые истерики будут сменяться откровенной пошлостью, пародии на ленинские революционные методы уступать место откровенному гандизму (в хорошем смысле понятия), рассказы об очередных достижениях - криками о невиданных победах. Главное - присутствие в информповестке. Цель - ничто, обсуждение - все. Понаблюдаем», - отметил Чеснаков.

А вот, телеведущая Ксения Собчак, напротив, считает, что новый формат "флешмоба с фонариками"был придуман для того, чтобы удержать и не «слить» протестные настроения.

«Я считаю, это может быть полезным, акция поможет понять, что оппозиционно настроенных людей много...», - сказала она НСН.

При этом, Собчак убеждена, что таким образом "власть не сменить", об этом телеведущая призналась в эфире НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Акция ПротестаАлексей НавальныйЕвгений Минченко
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