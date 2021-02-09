Истерика или импровизация? Флешмоб с фонариками проверили на интеллект

Леонид Волков, соратник оппозиционного политика Алексея Навального, осужденного на 3,5 года колонии, анонсировал новую протестную акцию 14 февраля. Он предложил всем оппонентам действующей власти вечером 14 февраля выйти к себе во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его высоко вверх и несколько минут постоять. Волков выразил уверенность, что на акции не будет «никакого ОМОНа, никакого страха».

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН скептически высказался в отношении Волкова и его акции.