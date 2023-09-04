Политолог Юрий Светов объяснил отставку министра обороны Украины Резникова
Политолог Юрий Светов заявил, что отправленный в отставку глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее уже лишался своей должности, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, министр «попал под горячую руку» весной, после того, как киевский режим обвинили в распиле выделяемых Западом средств на военную оборону Украины, однако его вернули, так как «заокеанские наставники» решили, он нужен «для каких-то политических процессов».
Светов отметил, что выделенные Украине около 100 млрд долларов «распиливались и оседали в карманах, в том числе Резникова», что не понравилось «заокеанским наставникам».
«За чрезмерную наглость и в связи с тем, что личность самого министра стала не подходящей для пропагандистских целей, его и убрали по поручению Вашингтона, а Зеленский, понятное дело, не смог ослушаться своих покровителей», — заключил политолог.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправит в отставку главу Минобороны страны Алексея Резникова, и предложил на этот пост кандидатуру главы фонда госимущества Рустема Умерова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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