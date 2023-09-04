Политолог Мезюхо не исключил отставки советника главы офиса Зеленского
Вслед за министром обороны Украины Алексеем Резниковым в отставку может уйти советник главы офиса президента Михаил Подоляк, заявил политолог Иван Мезюхо.
По его словам, отставку Резникова необходимо рассматривать с точки зрения взаимоотношений Украины и Запада, а также с точки зрения внутриполитических раскладов на Украине, а не с точки зрения коррупции в стране, о которой и так было известно, передает RT.
Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что передал официальное заявление об отставке со своей должности в Верховную раду. Как утончил глава оборонного ведомства через соцсети, заявление составлено во исполнение решения президента Владимира Зеленского Президент предложил на эту должность нынешнего руководителя Фонда государственного имущества Рустема Умерова – представителя крымско-татарского народа. В 2022 году Умеров входил в делегацию, которая проводила переговоры с российской стороной, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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