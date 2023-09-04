Политолог Мезюхо не исключил отставки советника главы офиса Зеленского

Вслед за министром обороны Украины Алексеем Резниковым в отставку может уйти советник главы офиса президента Михаил Подоляк, заявил политолог Иван Мезюхо.

По его словам, отставку Резникова необходимо рассматривать с точки зрения взаимоотношений Украины и Запада, а также с точки зрения внутриполитических раскладов на Украине, а не с точки зрения коррупции в стране, о которой и так было известно, передает RT.