Помощник рассказал о тоне телефонных переговоров Путина и Зеленского

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что переговоры по телефону президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина проходят спокойно и вежливо.

«Это был равный разговор двух президентов», — цитирует Ермака РИА Новости.

По словам помощника, голос во время переговоров никто не повышал. Ермак также высказал убеждение, что если бы между Зеленским и Путиным не было конструктивного диалога, то не произошло бы освобождение заключенных.

Ранее на сайте Кремля сообщалось, что президент Украины позвонил Путину после обмена заключенными.

Обозреватель телеканала CNN Сэм Виноград призвала не восхвалять обмен пленными между Россией и Украиной.



