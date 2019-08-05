Политолог: Украине нужен не Донбасс, а души людей

Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится. По его словам, конфликт на юго-востоке Украины — ключевая проблема в стране. Разумков отметил, что для возвращения «временно оккупированных территорий» необходим комплекс мер: дипломатия, санкционное давление, решение вопросов внутренней политики — борьба с коррупцией, информационная политика, экономика, инфраструктура и социальная политика.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью НСН пояснил, что, скорее всего, речь идет об отказе выполнять условия Минских соглашений. В частности, имеется в виду их политический аспект.

«Что значит “законными методами”? Что, дипломатия – это незаконный метод? Если, например, дипломатия и санкционное давление. Наверное, имеется в виду, законами о децентрализации, особом статусе, который надо подписать, и об амнистии. Поэтому, скорее всего, новая команда вряд ли будет выполнять Минские соглашения и политическую их часть. Она предполагает принятие закона об амнистии, пролонгацию закона об особом статусе оккупированных территорий и о децентрализации, которая принята в первом чтении простым большинством. Но для внесения изменений в Конституцию необходимо конституционное большинство в триста голосов. Вот это, наверное, имеется в виду. Что этими методами пока команда нового президента не рассчитывает на возвращение Донбасса в состав территорий Украины», - пояснил он.