Политолог: Украине нужен не Донбасс, а души людей
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий в эфире НСН объяснил, какими методами команда нового президента Украины планирует возвращать Донбасс.
Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится. По его словам, конфликт на юго-востоке Украины — ключевая проблема в стране. Разумков отметил, что для возвращения «временно оккупированных территорий» необходим комплекс мер: дипломатия, санкционное давление, решение вопросов внутренней политики — борьба с коррупцией, информационная политика, экономика, инфраструктура и социальная политика.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью НСН пояснил, что, скорее всего, речь идет об отказе выполнять условия Минских соглашений. В частности, имеется в виду их политический аспект.
«Что значит “законными методами”? Что, дипломатия – это незаконный метод? Если, например, дипломатия и санкционное давление. Наверное, имеется в виду, законами о децентрализации, особом статусе, который надо подписать, и об амнистии. Поэтому, скорее всего, новая команда вряд ли будет выполнять Минские соглашения и политическую их часть. Она предполагает принятие закона об амнистии, пролонгацию закона об особом статусе оккупированных территорий и о децентрализации, которая принята в первом чтении простым большинством. Но для внесения изменений в Конституцию необходимо конституционное большинство в триста голосов. Вот это, наверное, имеется в виду. Что этими методами пока команда нового президента не рассчитывает на возвращение Донбасса в состав территорий Украины», - пояснил он.
Карасев также предположил, что, скорее всего, Украина начнет действовать теми же методами, что и предшественник Зеленского. По его словам, команда нового президента постарается создать привлекательный образ Украины, чтобы вернуть интерес и симпатию жителей оккупированных территорий к государству. Политолог напомнил, что именно такой тактики придерживался Петр Порошенко.
«Будут добиваться, как, наверное, как Порошенко это делал: ждать, тянуть время, искать какие-то окна возможностей, решать гуманитарные проблемы и создавать национальный успех Украины. Чтобы он стал магнитом притяжения для граждан оккупированных территорий, которые как только увидят изменения к лучшему, с точки зрения команды президента, начнут массово переезжать на территорию Украины. Главная, как я понимаю, концепция здесь - борьба за души людей. Это борьба не за территории, а за людей. Значит, если будет успешна Украина, будут проведены реформы, побеждена коррупция, значит, люди выберут большую Украину, а не будут оставаться на неконтролируемых территориях. Но так и Порошенко думал. Он же тоже говорил, важны не территории, а люди. Ну, не получилось у Порошенко, может, у этих получится. Наверное, кровопролитья будет меньше, мост в станице Луганской отремонтируют, что-то еще восстановится, какие-то гуманитарные подвижки будут, обмен военнопленными. Но не думаю, что тут команда Зеленского будет настроена на продолжение военных действий, но, видимо, не готова на реализацию политической части Минских соглашений пока», - заключил собеседник НСН.
Ранее первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша в эфире одного из украинских телеканалов призвал решить проблему неподконтрольного Донбасса радикально: убить всех людей, которые с оружием в руках выступили против Киева. Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) заявил в эфире НСН, что подобные кровожадные заявление украинские чиновники делали на протяжении всех пяти лет с момента начала конфликта на востоке Украины, и видимо, будут продолжать делать.
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