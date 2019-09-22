Трамп обиделся на Европу на нефинансирование Украины
Президент Трамп считает, что Франции, Германии и остальным странам ЕС необходимо больше средств выделать на поддержку Украины по примеру США, сообщает ТАСС.
«Почему мы тратим деньги, а они (страны ЕС — прим. НСН) нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад», - признался американский президент.
Украина от США за последние пять лет получила более 1,5 миллиарда долларов, сообщает Лента.ру. Финансирование выделялось по линии Пентагона, а также по линии Госдепартамента США.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, какие страны заинтересованы в продолжении конфликта на Донбассе.
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