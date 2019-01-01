Ветеран «Альфы»: Отставка Евкурова - мужественный поступок

«Трудно сказать, что послужило толчком, чтобы просить президента отправить его в отставку. Для меня это совершенно невообразимая ситуация, потому что Евкурова я знаю давно и уважаю как офицера, генерала, Героя России. Он патриот России, патриот Ингушетии, много сделал для республики. В то же время я понимаю, что Евкуров не оставил свой пост, когда на него было совершено страшное покушение, и продолжал руководить республикой, когда восстановил здоровье. Это мужественный поступок, поступок генерала, который посчитал, раз попросил отставку у президента, что есть причины. Он посчитал, что это необходимо сделать сейчас», - сказал он.

Напомним, Евкуров был назначен главой Ингушетии 30 октября 2008 года, после отставки Мурата Зязикова. 22 июня 2009 года на Евкурова было совершено покушение. В его кортеж въехал автомобиль и взорвался. Евкуров в тяжелом состоянии был госпитализирован. Вернулся к своим обязанностям в августе того же года.

