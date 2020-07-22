Политолог: у антироссийской оппозиции нет шансов на выборах в Белоруссии
Политолог Алексей Дзермант рассказал НСН, что в белорусском обществе есть антироссийские взгляды, но их не разделяет большинство.
Один из кандидатов в президенты Белоруссии Анна Канопацкая выступила за нейтральный статус республики и призвала денонсировать договор о создании Союзного государства с Россией, разорвать договор о коллективной безопасности, прекратить договоры аренды для военных объектов РФ и вывести российских военнослужащих.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН заявил, что призывы Анны Канопацкой хоть и отражают мнение части белорусского общества, но всё же идут вразрез с мнением большинства.
«Это, прежде всего, мнение этого политика. Оно достаточно маргинально и представляет националистический спектр белорусского общества, который как бы есть, но не стоит переоценивать его влияние. Тем не менее, такие взгляды есть, и она пытается их выражать. Вряд ли большинство белорусского общества их разделяет. Ну и кроме того, в программе Александра Лукашенко и сил, которые его поддерживают, ничего подобного мы найти не можем. Поэтому думать, что за этим стоит власть, не стоит», - считает политолог.
Он также выразил мнение, что антироссийская оппозиция не наберёт много голосов на выборах в республике, потому что слишком радикальна для белорусского общества, а выиграет как раз тот, кто будет настаивать на интеграции с Россией.
Ранее руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в беседе с НСН объяснил желание Александра Лукашенко обвинить оппозицию в насильственном свержении строя страхом потери власти.
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