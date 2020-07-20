Кандидат в президенты Белоруссии спрятала детей в одной из стран ЕС

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение вывезти своих детей в одну из стран Евросоюза. Об этом политик рассказала порталу tut.by. Она уточнила, что помощь ей оказала главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина. Этот ресурс заблокирован в республике.

Еще в период сбора подписей в поддержку выдвижения своей кандидатуру на президентские выборы Тихановская говорил, что неизвестные регулярно угрожают ей лично и двум её детям. Она решилась принять участие в избирательном процессе после того, как центральная избирательная комиссия отказался зарегистрировать инициативную группу ее супруга Сергея Тихановского. В конце мая милиция задержала его в Гродно по время предвыборного пикета.