Турция отказалась защищать Прибалтику от России назло США

Турция отказалась подписывать план НАТО по военной помощи странам Прибалтики и Польше в случае военного конфликта с Россией. Условием присоединения к нему Анкара назвала признание НАТО сил обороны курдов террористами. Отказ Турции от поддержки плана может значительно замедлить его принятие.

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН объяснил новый антизападный демарш Турции.

«Турки окончательно разругались с Соединенными Штатами. Причина простая: их не устраивает, что США не дали им возможности до конца провести операцию на северо-востоке Сирии. Эрдоган до сих пор их подозревает в попытке его свержения, в поддержке Гюлена и многом другом. Поэтому так и заявляет. Все понимают, что Россия не нападет ни на Польшу, ни на Прибалтику. Это часть политики, которую проводит Эрдоган, пытаясь быть независимым ото всех», - сказал он.