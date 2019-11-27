Турция отказалась защищать Прибалтику от России назло США

27 ноября 201912:00
Георгий Гагарин

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии в эфире НСН объяснил новый антизападный демарш Турции.



Турция отказалась подписывать план НАТО по военной помощи странам Прибалтики и Польше в случае военного конфликта с Россией. Условием присоединения к нему Анкара назвала признание НАТО сил обороны курдов террористами. Отказ Турции от поддержки плана может значительно замедлить его принятие.

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН объяснил новый антизападный демарш Турции.

«Турки окончательно разругались с Соединенными Штатами. Причина простая: их не устраивает, что США не дали им возможности до конца провести операцию на северо-востоке Сирии. Эрдоган до сих пор их подозревает в попытке его свержения, в поддержке Гюлена и многом другом. Поэтому так и заявляет. Все понимают, что Россия не нападет ни на Польшу, ни на Прибалтику. Это часть политики, которую проводит Эрдоган, пытаясь быть независимым ото всех», - сказал он.

Трамп хочет «купить» Эрдогана. Анкара выбирает между Россией и США

По мнению востоковеда, у Вашингтона нет эффективных рычагов давления на Анкару.

«США не в состоянии провести военную операцию против Северной Кореи и Ирана. Тем более против Турции. Санкции они и так вводят, но они имеют ограниченный характер, потому что Трамп сам имеет там бизнес – его зять работает с Эрдоганом. [Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон] Болтон все это выложил», - напомнил Багдасаров.

Ранее Семён Багдасаров в эфире НСН объяснил, зачем Эрдогану понадобился российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Трамп и Эрдоган
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганНАТОСШАРоссия