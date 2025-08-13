По его словам, сделать это неконституционным путём совершенно невозможно, так как Венгрия является страной с устойчивой моделью демократии и решающее слово о её будущем всегда остаётся за венграми.

«Надеюсь, что избирательная кампания будет проходить в рамках конституционного поля, а любые попытки влиять извне будут пресекаться», - отметил эксперт.

Также Топорнив выразил уверенность, что Служба внешней разведки РФ передаст Будапешту все данные о возможных угрозах.

Ранее в СВР РФ заявили, что основным кандидатом на замену премьеру Венгрии Виктору Орбану в Еврокомиссии видят лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра, сообщает RT.

