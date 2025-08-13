Политолог Топорнин объяснил, почему Еврокомиссии не удастся сменить Орбана

Сменить раздражающего Еврокомиссию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана так просто не получится. Об этом в беседе «Газетой.Ru» заявил директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

Орбан заявил, что Венгрия могла бы за день развалить Украину

По его словам, сделать это неконституционным путём совершенно невозможно, так как Венгрия является страной с устойчивой моделью демократии и решающее слово о её будущем всегда остаётся за венграми.

«Надеюсь, что избирательная кампания будет проходить в рамках конституционного поля, а любые попытки влиять извне будут пресекаться», - отметил эксперт.

Также Топорнив выразил уверенность, что Служба внешней разведки РФ передаст Будапешту все данные о возможных угрозах.

Ранее в СВР РФ заявили, что основным кандидатом на замену премьеру Венгрии Виктору Орбану в Еврокомиссии видят лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СВРЕврокомиссияПолитикаВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры