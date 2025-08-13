Политолог Топорнин объяснил, почему Еврокомиссии не удастся сменить Орбана
Сменить раздражающего Еврокомиссию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана так просто не получится. Об этом в беседе «Газетой.Ru» заявил директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.
По его словам, сделать это неконституционным путём совершенно невозможно, так как Венгрия является страной с устойчивой моделью демократии и решающее слово о её будущем всегда остаётся за венграми.
«Надеюсь, что избирательная кампания будет проходить в рамках конституционного поля, а любые попытки влиять извне будут пресекаться», - отметил эксперт.
Также Топорнив выразил уверенность, что Служба внешней разведки РФ передаст Будапешту все данные о возможных угрозах.
Ранее в СВР РФ заявили, что основным кандидатом на замену премьеру Венгрии Виктору Орбану в Еврокомиссии видят лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра, сообщает RT.
